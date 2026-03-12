Jolis papiers peints fleuris

40 motifs fleuris à colorier + tuto & astuces de Mélodie. colo Redécouvrez l'art raffiné du papier peint à travers cette collection délicate de 40 motifs floraux inspirés des plus belles créations décoratives. Des roses anglaises aux pivoines chinoises, des motifs toile de Jouy aux compositions Art nouveau, chaque page célèbre l'héritage exceptionnel de la décoration murale. Les motifs floraux, intemporels et apaisants, transforment chaque séance de coloriage en moment de pure évasion esthétique.