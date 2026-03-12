Inscription
#Beaux livres

Jolis papiers peints fleuris

Massin

ActuaLitté
40 motifs fleuris à colorier + tuto & astuces de Mélodie. colo Redécouvrez l'art raffiné du papier peint à travers cette collection délicate de 40 motifs floraux inspirés des plus belles créations décoratives. Des roses anglaises aux pivoines chinoises, des motifs toile de Jouy aux compositions Art nouveau, chaque page célèbre l'héritage exceptionnel de la décoration murale. Les motifs floraux, intemporels et apaisants, transforment chaque séance de coloriage en moment de pure évasion esthétique.

Par Massin
Chez Charles Massin

|

Auteur

Massin

Editeur

Charles Massin

Genre

Coloriages adultes

Jolis papiers peints fleuris

Massin

Paru le 12/03/2026

96 pages

Charles Massin

12,90 €

ActuaLitté
9782707214751
© Notice établie par ORB
