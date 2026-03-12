Dans Ce qu'était un roi de France, l'auteur Fr. Franck Brentano nous invite à une réflexion profonde sur la nature et la fonction du pouvoir royal au coeur de la monarchie française. A travers une analyse brillante et accessible, cet ouvrage nous plonge dans l'évolution de la figure du roi, de l'Ancien Régime à la Révolution, et nous dévoile la véritable essence du pouvoir monarchique, son rayonnement et ses limites.