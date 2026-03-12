Inscription
#Roman francophone

Marins désarmés

Alecia McKenzie

ActuaLitté
Dans ces poèmes portuaires d'Alecia McKenzie, comme dans "? The Rime of the Ancient Mariner ? " de Samuel Taylor Coleridge, il est un meurtre primordial qui fait de l'Atlantique un récit et du voyage une quête de rédemption. Des grands ports européens dont le passé sommeille dans l'oubli et les commémorations faciles, des vieilles routes maritimes empruntées à contresens surgissent ossements, râles et gémissements du fond de la cale. C'est la conscience des "? albatrossés ? ", la complainte des marins désarmés voguant d'une rive à l'autre à travers les siècles qui s'entremêle à la voix individuelle de la poète, à son expérience de l'exil, solitude emplie des proches que l'on emmène et des souvenirs que l'on emporte.

Par Alecia McKenzie
Chez Atlantiques déchaînés

|

Auteur

Alecia McKenzie

Editeur

Atlantiques déchaînés

Genre

Poésie

Marins désarmés

Alecia McKenzie

Paru le 12/03/2026

104 pages

Atlantiques déchaînés

10,00 €

ActuaLitté
9782492182389
© Notice établie par ORB
