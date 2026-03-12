Et si la révolte commençait en soi ? Avec "Voltes (valses & qui-vive)", Bénédicte Cécile compose un recueil en deux mouvements - Intérieures et Extérieures - où la lutte intime rejoint celle du monde. Ses poèmes, traversés par la lettre " v " - comme " vérité ", " vivante " - dansent au bord de la colère et de la tendresse. Entre fragilité et puissance, la langue tourne, trébuche, se relève, faisant de la page un espace de respiration et de résistance. Dans la lignée de Sylvia Plath et d'Emily Dickinson, cette voix féminine singulière politise l'intime avec une grâce ardente, transformant le chaos en rythme, la douleur en mouvement.