La découverte dans une bibliothèque new-yorkaise du récit de Georges Perec, "Ellis Island", lors d'un été suffocant, provoque, vingt ans plus tard, l'envie d'écrire dans son sillage. "D'Ellis Island" donne l'occasion à Marcelline Delbecq de remonter le fil de traversées parallèles, de piocher dans ses souvenirs et les archives perecquiennes, à la recherche de figures connues ou anonymisées. Une tentative de saisir, au présent et dans le flot de l'existence, les signes de leur passage que le temps fait remonter ici en fragments épars.