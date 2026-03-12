Inscription
#Essais

D'Ellis Island

Marcelline Delbecq

ActuaLitté
La découverte dans une bibliothèque new-yorkaise du récit de Georges Perec, "Ellis Island", lors d'un été suffocant, provoque, vingt ans plus tard, l'envie d'écrire dans son sillage. "D'Ellis Island" donne l'occasion à Marcelline Delbecq de remonter le fil de traversées parallèles, de piocher dans ses souvenirs et les archives perecquiennes, à la recherche de figures connues ou anonymisées. Une tentative de saisir, au présent et dans le flot de l'existence, les signes de leur passage que le temps fait remonter ici en fragments épars.

Par Marcelline Delbecq
Chez L'Oeil ébloui

Auteur

Marcelline Delbecq

Editeur

L'Oeil ébloui

Genre

Critique

D'Ellis Island

Marcelline Delbecq

Paru le 12/03/2026

53 pages

L'Oeil ébloui

12,00 €

9782490364527
© Notice établie par ORB
