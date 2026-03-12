Inscription
#Roman francophone

Nos ailes audacieuses

Marie Villequier

Argentine, 1929. Madeleine rêve de voler et cherche à tracer sa voie dans l'univers masculin de l'Aéropostale. Un siècle plus tard en France, Emilie, jeune pilote promise à un brillant avenir, voit sa vie bouleversée par un terrible accident. De part et d'autre de l'Atlantique, les trajectoires de ces deux femmes s'entrelacent et se répondent. Animées par la même soif de liberté, elles tenteront coûte que coûte de poursuivre leur rêve d'aviation. Mais dans un monde où se dressent obstacles et injustices, leur volonté ne cessera d'être mise à l'épreuve...

Par Marie Villequier
Chez Pélagie

|

Auteur

Marie Villequier

Editeur

Pélagie

Genre

Littérature française

Nos ailes audacieuses

Marie Villequier

Paru le 12/03/2026

Pélagie

20,90 €

9782488507059
© Notice établie par ORB
