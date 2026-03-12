Dans ce texte à la fois tendre et déraisonné, Robin Poupon explore la complicité entre une vieille femme et son chien, le Colonel. A travers leur quotidien partagé, Mémère, Pépère interroge le langage, la solitude et la façon dont l'amour peut réinventer le monde à hauteur d'animal. Ecrit dans une langue libre, mouvante, traversée par l'oralité, le texte brouille les frontières entre le récit et la performance, entre le murmure et l'aboiement. Sous la fantaisie affleure une réflexion sur la communication et la dignité du vivant.