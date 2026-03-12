En fouillant dans un carton, un auteur fait surgir un épisode d'enfance où il se revoit, petit garçon, partager ses après-midis dans le jardin avec Luc, le voisin. Lui rêve de dinosaures, Luc préfère mettre en scène les récits bibliques transmis par sa famille très croyante. Ensemble, ils inventent un monde commun : une Arche de Noé où bêtes préhistoriques et créatures sacrées cohabitent. Peu à peu, les jeux imaginaires cèdent la place à de véritables confrontations de valeurs, qui colorent le souvenir d'une douce amertume. Avec espièglerie, L'Arche aux dinosaures joue du décalage entre les perceptions et certitudes qui façonnent nos univers et nous invite à porter un regard à la fois tendre et critique sur les limites de l'altérité.