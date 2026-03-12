Quand le jardin refleurira

Depuis qu'une voisine ennuyeuse et son bruyant fils de dix ans ont emmenagé dans la maison mitoyenne à la sienne, Winston n'a plus un instant de répit. Même le jardin partagé, un refuge de mauvaises herbes où il aime se reposer, est devenu le théâtre de leurs disputes. Aussi, lorsqu'elle va jusqu'à lui interdire d'y faire quoi que ce soit sans son accord, une idée germe dans l'esprit de Winston : et s'il était temps de rendre à cet espace sa splendeur d'antan ? Ce qu'il n'imaginait pas, c'est que graines, râteaux et arrosoirs éveilleraient une véritable passion chez son jeune voisin. A mesure que revit le jardin, l'amitié du garçon va donner à Winston la force de reprendre sa vie en main. Pour lui non plus, le printemps n'est peut-être plus très loin... Un roman lumineux qui célèbre le pouvoir de la nature et l'importance de la transmission et du partage. Autrice et éditrice, Sara Nisha Adams a passé la majorité de son enfance à Wembley, dans la banlieue de Londres. Traduite en 15 langues, elle a su conquérir le coeur des lecteurs avec ses romans, dont le bestseller international Conseils de lecture pour âmes égarées. Traduit de l'anglais par Elisabeth Luc