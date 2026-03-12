Inscription
La légende d'Orié

Elyséa Raven

Un héritage angélique oublié. Une vérité dangereuse. Un monde au bord du chaos. Quand Lysandra franchit "par erreur" la frontière du paradis, fuyant ses démons, elle ne s'attendait pas à découvrir Aethera : un monde peuplé d'anges... et dirigé par des tyrans. Un paradis, oui, mais déchu. Là-bas, elle apprend qu'elle est une initiée, une humaine porteuse d'un héritage angélique. Mais sa magie est instable. Différente. Dangereuse. Et ce secret fait d'elle une cible. Ailleurs, l'Enfer s'agite. Les séraphins vacillent, les archanges se divisent, et Aethera s'apprête à sombrer dans une guerre totale. Tandis que le chaos gronde, Lysandra devra apprendre à survivre, à choisir ses alliés... et à comprendre qui elle est vraiment. Le compte à rebours est lancé. Et si l'Apocalypse commence avec elle... l'avenir est plus qu'incertain.

Par Elyséa Raven
Chez Céleste

|

Auteur

Elyséa Raven

Editeur

Céleste

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Commenter ce livre

 

La légende d'Orié

Elyséa Raven

Paru le 12/03/2026

656 pages

Céleste

21,90 €

9782487392663
