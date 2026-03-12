Les clefs de l'EFT technique de libération émotionnelle

Le guide essentiel pour découvrir l'EFT et atteindre rapidement l'autonomie dans l'art du soin grâce au tapping. Les clefs pour tester votre rapport aux émotions : comment vous les vivez, les accueillez, les comprenez, ont-elles tendance à vous submerger, vous paralyser, vous échapper... Toutes les infos sur les 15 points fondamentaux : localisation précise et illustrée, signification, utilisation... Les outils pour maîtriser la technique du tapping : comment tapoter sur les points spécifiques des méridiens énergétiques, apprendre à libérer les blocages, etc. La séance à réaliser étape par étape pour chaque difficulté physique ou émotionnelle à surmonter : peurs et phobies, stress et anxiété, estime de soi, douleurs physiques, addictions, sommeil, gestion du poids... Inutile d'être un génie en anatomie : les explications sont faciles à suivre grâce aux nombreux cas concrets et aux exercices pas-à-pas proposés.