Sur les chemins de Compostelle, la crédencial est votre indispensable passeport. Valable à vie, sur tous les sentiers de Saint-Jacques, dans tous pays, elle permet de justifier de votre condition de pèlerin. Elle ouvre le droit d'accéder aux gîtes réservés aux pèlerins (obligatoire en Espagne) et d'obtenir la Compostela (certificat de pèlerinage) à votre arrivée à Santiago. Vous devez la faire tamponner à chaque étape par votre hébergeur, l'office de tourisme, le prêtre de la paroisse, la mairie ou la gendarmerie, et même dans tout endroit pouvant attester de votre passage. Pratique et adaptée à l'équipement du pèlerin (sac à dos, poche, etc.), cette crédencial est à la fois légère et résistante, imprimée sur papier semi-cartonné. Elle est livrée sous pochette plastique protectrice. En bonus : une carte des chemins de Saint-Jacques France et Espagne en modèle réduit. Un super souvenir à ramener chez vous, le témoignage émouvant de votre inoubliable périple ! Format fermé 10 x 14, 5 cm - Format ouvert 60 x 14, 5 cm