Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Crédencial

Suzac

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sur les chemins de Compostelle, la crédencial est votre indispensable passeport. Valable à vie, sur tous les sentiers de Saint-Jacques, dans tous pays, elle permet de justifier de votre condition de pèlerin. Elle ouvre le droit d'accéder aux gîtes réservés aux pèlerins (obligatoire en Espagne) et d'obtenir la Compostela (certificat de pèlerinage) à votre arrivée à Santiago. Vous devez la faire tamponner à chaque étape par votre hébergeur, l'office de tourisme, le prêtre de la paroisse, la mairie ou la gendarmerie, et même dans tout endroit pouvant attester de votre passage. Pratique et adaptée à l'équipement du pèlerin (sac à dos, poche, etc.), cette crédencial est à la fois légère et résistante, imprimée sur papier semi-cartonné. Elle est livrée sous pochette plastique protectrice. En bonus : une carte des chemins de Saint-Jacques France et Espagne en modèle réduit. Un super souvenir à ramener chez vous, le témoignage émouvant de votre inoubliable périple ! Format fermé 10 x 14, 5 cm - Format ouvert 60 x 14, 5 cm

Par Suzac
Chez Suzac

|

Auteur

Suzac

Editeur

Suzac

Genre

Récits de voyage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Crédencial par Suzac

Commenter ce livre

 

Crédencial

Suzac

Paru le 12/03/2026

1 pages

Suzac

8,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487211254
9782487211254
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.