Germaine Kanova

Ecpad Collectif, ECPAD, Constance Lemans-Louvet

ActuaLitté
Les commémorations du 80e anniversaire de la fin de la Seconde guerre mondiale ont permis de faire la lumière sur l'une des premières femmes photographes de guerre françaises : Germaine Kanova. Installée à Londres, photographe de studio, Germaine Kanova va s'engager toujours plus loin pour la France : des portraits des chefs de la France libre aux reportages de guerre lors de la campagne d'Allemagne, en passant par l'expérience du maquis. Elle documente aussi la découverte des camps de concentration par les armées alliées en 1945. Son témoignage photographique sur la dernière année de guerre nous permet aujourd'hui de comprendre le regard de cette incroyable femme photographe.

Par Ecpad Collectif, ECPAD, Constance Lemans-Louvet
Chez ECPAD

|

Auteur

Ecpad Collectif, ECPAD, Constance Lemans-Louvet

Editeur

ECPAD

Genre

ouvrages généraux

Germaine Kanova

Ecpad Collectif, ECPAD, Constance Lemans-Louvet

Paru le 12/03/2026

223 pages

ECPAD

30,00 €

ActuaLitté
9782487175112
© Notice établie par ORB
