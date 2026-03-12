Inscription
Marcher vers son essentiel

Pauline Wald

A l'aube de ses 30 ans, Pauline quitte sa vie parisienne et son travail de cadre dans le secteur bancaire. Elle se met à marcher seule depuis sa maison natale en Alsace en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec l'envie de ralentir, de se connecter davantage à la nature, aux autres et à elle-même. Dans ce carnet de voyage, Pauline partage avec nous comment elle fait face à la fatigue, à la solitude, au flot incessant d'angoisses sur son avenir et de questionnements sur le sens de cette marche, mais aussi comment elle retrouve peu à peu le chemin vers son coeur et sa joie. Durant ses quatre mois de marche - 2 000 km à pied -, elle rencontre de nombreux pèlerins. Elle leur demande ce qui les a amenés à se lancer et ce que cette aventure leur apporte : besoin de reconnexion à soi, désir de challenge, de rencontres ou encore quête spirituelle, chaque chemin est unique. Ce livre parle du chemin intérieur que l'auteure a entrepris, mais aussi du voyage de tous ces pèlerins, prêts à questionner leurs habitudes et à s'ouvrir à l'inconnu et à la magie de la vie.

Par Pauline Wald
Chez Eyrolles

Auteur

Pauline Wald

Editeur

Eyrolles

Genre

Pèlerinage

Marcher vers son essentiel

Pauline Wald

Paru le 12/03/2026

336 pages

Eyrolles

8,40 €

9782416025136
