Marcher vers son essentiel

A l'aube de ses 30 ans, Pauline quitte sa vie parisienne et son travail de cadre dans le secteur bancaire. Elle se met à marcher seule depuis sa maison natale en Alsace en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec l'envie de ralentir, de se connecter davantage à la nature, aux autres et à elle-même. Dans ce carnet de voyage, Pauline partage avec nous comment elle fait face à la fatigue, à la solitude, au flot incessant d'angoisses sur son avenir et de questionnements sur le sens de cette marche, mais aussi comment elle retrouve peu à peu le chemin vers son coeur et sa joie. Durant ses quatre mois de marche - 2 000 km à pied -, elle rencontre de nombreux pèlerins. Elle leur demande ce qui les a amenés à se lancer et ce que cette aventure leur apporte : besoin de reconnexion à soi, désir de challenge, de rencontres ou encore quête spirituelle, chaque chemin est unique. Ce livre parle du chemin intérieur que l'auteure a entrepris, mais aussi du voyage de tous ces pèlerins, prêts à questionner leurs habitudes et à s'ouvrir à l'inconnu et à la magie de la vie.