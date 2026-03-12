Installer ou rénover un tableau électrique

Point de départ de toutes les lignes de l'installation électrique, le tableau de répartition n'a longtemps assuré que la protection des circuits. Il intègre désormais de nombreux automatismes, différents systèmes de gestion de l'énergie et peut évoluer vers les solutions connectées. Depuis son smartphone, on peut commander des circuits à distance (pour simuler une présence, relancer la production d'eau chaude, déclencher l'arrosage automatique...), connaître la consommation de son installation (instantanée ou par périodes) ou encore être alerté en cas de défaillance d'un appareillage. Toutes les informations nécessaires, illustrées sous forme de schémas, sont réunies pour réussir la pose d'un tableau, depuis le branchement au réseau public jusqu'au raccordement de la plupart des types de circuits. La GTL, le choix d'un tableau ou celui des protections en font naturellement partie. Par ailleurs, une section traite spécialement du tableau connecté, à l'appui de l'offre des principaux fabricants. Enfin, quand l'installation n'exige pas d'être entièrement refaite et que l'on souhaite seulement rénover un tableau ancien, on trouvera de nombreuses solutions pratiques, qu'il faille simplement mettre le tableau en sécurité ou bien le remplacer, quelle que soit la configuration de départ (protections unipolaires, bipolaires ou tableau encastré). On dispose ainsi de l'outil idéal pour mettre en conformité et à moindre coût une installation électrique dont les conducteurs n'ont pas besoin d'être changés mais dont les protections ne respectent pas les dernières normes.