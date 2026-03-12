Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Installer ou rénover un tableau électrique

David Fedullo, Thierry Gallauziaux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Point de départ de toutes les lignes de l'installation électrique, le tableau de répartition n'a longtemps assuré que la protection des circuits. Il intègre désormais de nombreux automatismes, différents systèmes de gestion de l'énergie et peut évoluer vers les solutions connectées. Depuis son smartphone, on peut commander des circuits à distance (pour simuler une présence, relancer la production d'eau chaude, déclencher l'arrosage automatique...), connaître la consommation de son installation (instantanée ou par périodes) ou encore être alerté en cas de défaillance d'un appareillage. Toutes les informations nécessaires, illustrées sous forme de schémas, sont réunies pour réussir la pose d'un tableau, depuis le branchement au réseau public jusqu'au raccordement de la plupart des types de circuits. La GTL, le choix d'un tableau ou celui des protections en font naturellement partie. Par ailleurs, une section traite spécialement du tableau connecté, à l'appui de l'offre des principaux fabricants. Enfin, quand l'installation n'exige pas d'être entièrement refaite et que l'on souhaite seulement rénover un tableau ancien, on trouvera de nombreuses solutions pratiques, qu'il faille simplement mettre le tableau en sécurité ou bien le remplacer, quelle que soit la configuration de départ (protections unipolaires, bipolaires ou tableau encastré). On dispose ainsi de l'outil idéal pour mettre en conformité et à moindre coût une installation électrique dont les conducteurs n'ont pas besoin d'être changés mais dont les protections ne respectent pas les dernières normes.

Par David Fedullo, Thierry Gallauziaux
Chez Eyrolles

|

Auteur

David Fedullo, Thierry Gallauziaux

Editeur

Eyrolles

Genre

Electricité générale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Installer ou rénover un tableau électrique par David Fedullo, Thierry Gallauziaux

Commenter ce livre

 

Installer ou rénover un tableau électrique

David Fedullo, Thierry Gallauziaux

Paru le 12/03/2026

157 pages

Eyrolles

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416024658
9782416024658
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.