Concevoir des applications avec des agents IA

Michaël Albada

Pour tout savoir sur la nouvelle révolution dans le monde de l'intelligence artificielle : les agents IA , dans la collection informatique de référence O'Reilly. L'IA générative a révolutionné la façon dont les entreprises traitent les problèmes, en accélérant le parcours du concept au prototype puis à la solution. Et en même temps que les modèles gagnaient en performance, nous avons assisté à l'émergence d'un nouveau patron de conception : les agents IA. En combinant des outils, des connaissances, de la mémoire et des capacités d'apprentissage avec des modèles dits de fondation, il est désormais possible de faire travailler plusieurs modèles pour résoudre des problèmes particulièrement complexes. Qu'il s'agisse de codage, de recherche ou encore d'analyse, les agents IA font gagner un temps précieux aux équipes dans l'accomplissement de leurs tâches. Et bien qu'ils permettent de gagner en efficacité, il reste nécessaire de planifier, de rédiger des cahiers des charges et de passer en revue les processus de façon approfondie. En outre, leur déploiement reste un défi pour de nombreuses entreprises, d'autant plus que la technologie et la recherche se développent rapidement. Ce livre est votre guide indispensable pour vous repérer dans cet univers complexe et en évolution rapide. Son auteur Michael Albada propose une approche pratique et fondée sur son expérience pour concevoir et mettre en oeuvre des systèmes mono-agent et multi-agents. Il a à coeur de présenter avec clarté les sujets complexes et de fournir des outils clés en main au lecteur en quête de solutions. Comprendre les caractéristiques propres aux différents agents IA reposant sur un modèle de fondation Découvrir les composants de base et les principes de conception des agents IA Explorer les compromis de conception et mettre en oeuvre des systèmes multi-agents efficaces Concevoir et déployer des solutions d'IA sur mesure, pour gagner en efficacité et innover dans votre domaine

Michaël Albada
First

Auteur

Michaël Albada

Editeur

First

Genre

Programmation

Concevoir des applications avec des agents IA

Michaël Albada

Paru le 12/03/2026

362 pages

First

39,95 €

9782412107782
