#Essais

L'espagnol pour les nuls

David Tarradas Agea

Le guide complet pour acquérir rapidement toutes les bases de l'espagnol quand on part en voyage ! Grâce aux Nuls, l'espagnol, c'est dans la poche ! - Les bases de la langue : la prononciation, les rudiments de la grammaire, la conjugaison, la transcription phonétique simplifiée - Entamer la discussion : les salutations, les présentations, poser des questions, parler de la pluie et du beau temps - Communiquer efficacement : commander au restaurant, faire des achats, réserver un hôtel, sortir en ville - Se débrouiller : avec les nombres, dans les transports, au téléphone, en cas d'urgence 4000 mots et expressions, dictionnaire bilingue et pistes audio à télécharger inclus EN BONUS : des pistes audio à télécharger sur le site Lisez. com !

Par David Tarradas Agea
Chez First

|

Auteur

David Tarradas Agea

Editeur

First

Genre

Guides de conversation

L'espagnol pour les nuls

David Tarradas Agea

Paru le 12/03/2026

294 pages

First

7,95 €

9782412107409
