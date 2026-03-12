Inscription
La méthode 4X sans frais

Charlotte Moitessier

La méthode pour acheter moins et s'aimer plus ! Un guide révolutionnaire pour sortir de l'addiction au shopping et reprendre le pouvoir sur sa vie. Ni moralisateur ni culpabilisant, ce livre propose une voie du milieu entre surconsommation et minimalisme radical. Il s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent reprendre le contrôle de leurs achats, développer un style personnel authentique et libérer de l'espace mental pour ce qui compte vraiment. "Le luxe, c'est de ne plus avoir envie d'acheter" - Charlotte Moitessier UN CONCEPT INNOVANT Une méthode en 4 étapes pour se libérer des achats compulsifs : 1. REGARDER : Observer ses habitudes sans jugement 2. RECONNAITRE : Admettre le problème et ses mécanismes 3. REAGIR : Mettre en place des alternatives concrètes 4. REPROGRAMMER : Construire de nouveaux automatismes durables Une approche progressive et bienveillante qui s'appuie sur des outils pratiques, des témoignages authentiques et l'expertise de psychologues, psychiatres et anthropologues. - Pas de culpabilisation mais de la bienveillance envers soi-même - Méthode testée par des centaines de lectrices avec résultats concrets - Vision holistique : psychologie, neurosciences, impact social et environnemental - Outils pratiques immédiatement applicables

Par Charlotte Moitessier
Chez First

Auteur

Charlotte Moitessier

Editeur

First

Genre

Réussite personnelle

La méthode 4X sans frais

Charlotte Moitessier

Paru le 12/03/2026

272 pages

First

18,95 €

9782412105207
© Notice établie par ORB
