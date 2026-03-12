Ty Kwak (parceque quoiqu'il arrive yaura toujours un kwak)

Un carnet d'activités humoristique autour du sujet préféré de l'artiste : les canards ! A lire pour apprendre plein de trucs inutiles et aussi s'amuser à dessiner. Des activités, des mini BD humoristiques, des fun facts, des jeux de mots, des infos "peu intéressantes"... A feuilleter sans modération ! L'artiste Tycieso est de retour, après son premier titre à succès et best-seller Ty carnage ! Il nous partage à nouveau sa folie et son imagination sans limite en créant cette fois un carnet créatif et humoristique, sur le mode du journal intime, sur son sujet phare et surtout ce qui l'a fait connaître : les canards ! Ce carnet, en format carré, est pensé pour être feuilleté si l'on veut parcourir les BD humoristiques, les "anecducks", les infos "peu intéressantes", les jeux de mots canards, ou bien retrouver tous les canards célèbres (personnages ou célébrités) à la sauce Tycieso... Mais il est aussi fait pour s'ouvrir bien à plat pour vous permettre de faire toutes les activités : coloriages, jeux rigolos, défis... C'est un plaisir de replonger dans l'univers de Tycieso, il n'en finit pas de nous surprendre et de nous amuser !