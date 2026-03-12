Inscription
#Roman francophone

{corps solide}

Stéphanie Cormier

ActuaLitté
{corps solide). dit la chair, partage ce qui écume des jours, pense par le corps D'ABORD. Les émotions, vertiges, arrivent en ordre dispersé. Il s'en dégage une grande sonorité de la langue et un souffle puissant. {corps solide} dit un corps en mouvement dont on n'aurait gardé que l'essentiel, les sensations, les frictions. Le recueil s'appuie sur un dispositif narratif original qui permet d'explorer le passage du temps tout en restant ancré dans le présent Une poésie fragmentée - une utilisation de la typographie à la fois singulière et parfaitement accessible.

Par Stéphanie Cormier
Chez Editions Les Carnets du dessert de lune

|

Auteur

Stéphanie Cormier

Editeur

Editions Les Carnets du dessert de lune

Genre

Poésie

{corps solide}

Stéphanie Cormier

Paru le 12/03/2026

64 pages

Editions Les Carnets du dessert de lune

7,00 €

9782390550747
