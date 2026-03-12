{corps solide). dit la chair, partage ce qui écume des jours, pense par le corps D'ABORD. Les émotions, vertiges, arrivent en ordre dispersé. Il s'en dégage une grande sonorité de la langue et un souffle puissant. {corps solide} dit un corps en mouvement dont on n'aurait gardé que l'essentiel, les sensations, les frictions. Le recueil s'appuie sur un dispositif narratif original qui permet d'explorer le passage du temps tout en restant ancré dans le présent Une poésie fragmentée - une utilisation de la typographie à la fois singulière et parfaitement accessible.