Le tour de France des métiers d'autrefois

Nombreuses illustrations d'outils anciens Nombreuses photographies et cartes postales anciennes Prix attractif Des quatre coins de la France, des petits villages, des villes, comme des campagnes reculées, hommage est rendu ici à nos ancêtres laborieux, photographiés à la tâche dès la fin du XIXe siècle. Le monde des métiers d'autrefois (certains existent encore bien sûr) se livre en d'innombrables images aussi rares qu'émouvantes, qui donnent un visage aux travailleurs anonymes d'un passé déjà lointain. On y croise évidemment le paysan, le journalier, la laitière, et tous les autres métiers de la terre, le pêcheur et les métiers de la mer, le bûcheron et les métiers de la forêt... Le monde des artisans est une véritable fourmilière de savoir-faire : du bourrelier au boulanger, du cordonnier à la lavandière... Ce sont nos aïeux, il y a 100 ans à peine.