Les fiançailles du corbeau

Solène Meister

Quand le destin frappe à la porte, fuir devient parfois trop dangereux. Devenue orpheline, Thara Hollybrook a grandi sous la tutelle de sa grand-mère, recluse dans le manoir de l'Echo. Mais à l'aube de ses vingt ans, elle découvre que son destin est en réalité scellé depuis sa naissance : promise à Silas Adams, l'héritier d'une famille en déclin, elle voit sa liberté lui glisser entre les doigts. Arrivée au manoir du Mirage, Thara cherche à fuir ce mariage imposé, et elle comprend vite que Silas semble tout aussi opposé à leur union. Seulement, le reste des habitants du Mirage dissimulent d'inquiétants secrets et les fiançailles approchent à grands pas... Seule lumière dans cette obscurité : Corbeau, un dieu de la Mort qui veille sur Thara depuis la disparition de ses parents. Ce dernier observe les fiançailles s'organiser en silence. Mais est-il un allié ou une menace pour Thara ? Personne ne le sait... D'aussi loin qu'elle se souvienne, Solène Meister a toujours écrit. Formée aux métiers de la mode, elle nourrit ses récits de cette sensibilité visuelle. L'écriture est devenue son échappatoire, un moyen de fuir la réalité pour plonger dans des mondes qu'elle imagine et rend, à sa manière, profondément réels.

Par Solène Meister
Chez L'opportun (Editions de)

|

Auteur

Solène Meister

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Romance sexy

Les fiançailles du corbeau

Solène Meister

Paru le 12/03/2026

446 pages

L'opportun (Editions de)

18,90 €

9782386711107
