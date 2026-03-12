Devenez solide et serein face à l'adversité

Aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à des défis humains d'une ampleur inédite. Dans ce contexte, la force mentale s'impose comme la clé de voûte des soft skills, la pierre angulaire du leadership de demain, le prérequis à la pérennité du leader et de son leadership au sein de l'organisation. L'autrice a étudié l'état d'esprit des leaders mentalement forts, capables de transformer les moments difficiles en opportunités de croissance personnelle, ainsi que les stratégies de ceux qui traversent les situations humainement complexes avec assurance, tout en préservant leur discernement, leur sérénité et leur capacité à agir avec justesse et stratégie. De ce travail est issu le modèle Executive Force Mentale®, structuré autour de quatre piliers : la Focalisation, la Confiance en soi, la Self-Défense et la Résilience. La force mentale n'est ni une armure ni une posture rigide. Elle est la capacité à rester solide et serein face à l'adversité. Ce livre guide le lecteur pas à pas dans cette démarche, comme un compagnon d'introspection et d'action, pour se recentrer, s'outiller et se renforcer durablement.