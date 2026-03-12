Double Pucked

Entre jeux sur la glace et coups de chaud, je risque bien d'y laisser mon coeur... Trina J'ai 25 ans, j'adore les livres, mon petit chien et la quiétude de ma librairie à San Francisco. Après avoir découvert l'infidélité de mon petit ami, j'ai fait mes valises et, par pure vengeance, j'ai emporté les deux billets VIP du match de hockey le plus attendu de la saison. Je n'aurais jamais imaginé y rencontrer deux sportifs sexy. Ryker & Chase A 27 ans, stars rivales de deux équipes de hockey, cela ne nous empêche pas d'être meilleurs amis depuis l'enfance. Lorsque Trina arrive dans les coulisses du stade en VIP, sa simple escapade se transforme en une nuit torride avec elle et aucun de nous n'a envie de l'oublier. Le temps pour elle de trouver un logement, nous lui proposons de partager nos vies et notre seul lit pendant une semaine. Entre rires, rivalités sportives et désirs inavoués, chaque jour compte. Pourtant, la date d'expiration de notre relation atypique approche. Saurons-nous simplement se dire au revoir ?