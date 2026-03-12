Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Double Pucked

Lauren Blakely

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre jeux sur la glace et coups de chaud, je risque bien d'y laisser mon coeur... Trina J'ai 25 ans, j'adore les livres, mon petit chien et la quiétude de ma librairie à San Francisco. Après avoir découvert l'infidélité de mon petit ami, j'ai fait mes valises et, par pure vengeance, j'ai emporté les deux billets VIP du match de hockey le plus attendu de la saison. Je n'aurais jamais imaginé y rencontrer deux sportifs sexy. Ryker & Chase A 27 ans, stars rivales de deux équipes de hockey, cela ne nous empêche pas d'être meilleurs amis depuis l'enfance. Lorsque Trina arrive dans les coulisses du stade en VIP, sa simple escapade se transforme en une nuit torride avec elle et aucun de nous n'a envie de l'oublier. Le temps pour elle de trouver un logement, nous lui proposons de partager nos vies et notre seul lit pendant une semaine. Entre rires, rivalités sportives et désirs inavoués, chaque jour compte. Pourtant, la date d'expiration de notre relation atypique approche. Saurons-nous simplement se dire au revoir ?

Par Lauren Blakely
Chez Chatterley

|

Auteur

Lauren Blakely

Editeur

Chatterley

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Double Pucked par Lauren Blakely

Commenter ce livre

 

Double Pucked

Lauren Blakely

Paru le 12/03/2026

504 pages

Chatterley

18,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385791155
9782385791155
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.