#Imaginaire

La mort à tes pieds

Satiah Garcia

Au programme de ce tome trois : une chasse aux vampires en Roumanie, des rebondissements et des révélations à couper le souffle. Est-ce que votre soif de vengeance sera aussi insatiable et sanglante que celle d'Anastasia ? L'heure de la vengeance a sonné ! Grâce à la morsure de Vladimir, Anastasia a survécu au piège mortel de Dracula. A présent immortelle, elle doit apprendre à maîtriser sa soif de sang, sa force surnaturelle, et surtout cette fureur qui gronde en elle, qui la pousse à se venger du seigneur des vampires. Aux yeux des artistes du Cirque des ombres, Anastasia est désormais l'une des leurs, et ils comptent bien l'assister dans sa quête. Direction la Roumanie, où Dracula a trouvé refuge. Et si, tout compte fait, la mort n'était pas une fin, mais le commencement ? Des révélations époustouflantes vous attendent dans ce dernier tome.

|

Auteur

Editeur

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Paru le 26/03/2026

372 pages

21,00 €

9782385756154
