Deux âmes ennemies unies par une légende... et un désir qu'aucun des deux ne peut fuir. Etre invulnérable ne protège ni du chagrin... ni du désir. Déchue de son trône et contrainte à un mariage politique qu'elle n'a pas choisi, Léonella cache ses blessures derrière l'ironie et les rires. Son seul héritage royal, c'est ce don qui fait d'elle un être exceptionnel : rien ne peut la blesser. Aucune lame ne peut l'atteindre. Elle est invulnérable. Mais dans son monde, est-ce un don ou une malédiction ? La réponse se trouve peut-être dans cet opéra mythique, le Solus Leo, que tout le monde cherche en vain. Clive, lui, vit de la mort. Assassin précis, sans attaches ni états d'âme, il accepte une nouvelle mission : éliminer la reine déchue. Il ne croit pas aux légendes... jusqu'à l'instant où son poignard, qui aurait dû la tuer, n'atteint pas sa cible. Plutôt que de fuir, Léonella lui propose un marché : s'il l'aide à retrouver le Solus Leo, elle lui laisse le pouvoir qu'il renferme. Sur les routes d'un royaume rongé par les complots, ils avancent entre méfiance et fascination, attirés l'un par l'autre autant qu'ils se redoutent. Car entre eux se joue bien plus qu'une quête : une lutte entre amour et destruction, vérité et damnation. Une romantasy d'ombres et de lumière, où les armes les plus redoutables ne sont pas toujours celles que l'on croit.