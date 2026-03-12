"Ce livre est un bijou pour l'âme, un compagnon de route à garder toujours près de son coeoeur pour les jours lumineux comme les jours sombres". En toi existe une voix fine, presque imperceptible, qui sait. Elle ne parle ni le langage de la peur ni celui du mental. Elle émane d'un espace plus vaste, plus ancien : celui de ton âme, de ton créateur intérieur. Boussole Cosmique est le compagnon pour t'aider à revenir à cette voix et retrouver le nord sacré de ton être. Véritable manuel de l'âme, pragmatique et vivant, ce guide intérieur t'accompagne chaque jour, pour vivre avec plus de clarté, de présence et de confiance. Retrouve 125 enseignements pour traverser la vie : le pouvoir des détails, l'énergie de la persévérance, l'inspiration, les peurs, la simplicité, la patience, le pardon, la mission de vie, la guérison des lignées, l'acceptation, la douleur, l'espoir, le couple, l'ordre sacré... Pour chaque enseignement, des rituels, méditations, visualisations ou prières guident tes pas. Depuis quatorze ans, Malory Malmasson, auteure de livres à succès, transmet une approche sensible et concrète du bien-être et de la spiritualité. A travers ses perceptions subtiles, elle donne forme à l'invisible, aux flux et aux énergies, proposant de véritables modes d'emploi pour apprendre à faire alliance avec ce monde subtil qui nous entoure et que l'on peine souvent à appréhender.