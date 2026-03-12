Education : les pouvoirs de l'Amour

Cet essai se veut beaucoup plus personnel que les trois précédents ouvrages de l'auteure. Depuis une trentaine d'années, et suite à quinze ans au sein de l'Education nationale, sa vision de l'éducation s'est affinée au fil de ses lectures, de ses accompagnements auprès des familles et des professionnels, de ses expériences auprès de ses trois enfants, et des différentes formations auxquelles elle a pu participer. Elle crois à une éducation bienveillante, où l'autorité peut être incarnée en dehors des jeux dominants-dominés auxquels nous apprenons à jouer depuis l'enfance, au travers de notre modèle sociétal basé sur l'apprentissage de l'obéissance. Elle ressent une envie grandissante d'hurler au monde que nous pouvons accompagner nos enfants autrement et qu'il y a urgence à nous reconnecter à notre humanité. Elle se propose donc de vous partager ses questionnements, ainsi que des éléments de réponse auxquels elle est parvenue, sur les enjeux de l'éducation et, d'une manière plus globale, sur les choix politiques et économiques qui sous-tendent les décisions de nos dirigeants.