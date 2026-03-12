Inscription
#Roman francophone

La révolte d'Ida

Anne Jacobs

Allemagne, 1925. A Dingelbach, les temps changent et la petite boutique de la famille Haller, le coeur battant du village, est secouée par de nouvelles querelles. Marthe Haller aimerait que ses trois fi lles restent auprès d'elle, mais les jeunes femmes aspirent à de nouveaux horizons. Frieda, la cadette, bientôt diplômée du conservatoire d'art dramatique de Francfort, n'a qu'une idée en tête : intégrer le théâtre de Bochum. Ida, la benjamine, déçue par le lycée de jeunes fi lles qu'elle se réjouissait tant d'intégrer, fait la connaissance d'un étudiant en théologie qui ne la laisse pas indifférente. Heureusement, Marthe peut compter sur son aînée, Herta, qui continue de l'aider à tenir le commerce familial. Mais sa vie à elle aussi est sur le point d'être bouleversée... Les soeurs Haller parviendront-elles à réaliser leurs rêves ? Après La Villa aux étoffes, Anne Jacobs dessine une nouvelle saga éblouissante à travers les destins de trois jeunes femmes entre les deux guerres. "UNE SAGA FAMILIALE PALPITANTE ET EMOUVANTE PLEINE D'AMOUR, D'ESPOIR ET DE SOLIDARITE". Neue Welt Anne Jacobs a écrit sous pseudonyme de nombreux romans historiques et sagas exotiques. Vendue à plus de 3 millions d'exemplaires, sa série La Villa aux étoffes la propulse au rang d'autrice best-seller, aussi bien en Allemagne qu'à l'étranger. Traduit de l'allemand par Corinna Gepner

Par Anne Jacobs
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Anne Jacobs

Editeur

Charleston éditions

Genre

XXe siècle

La révolte d'Ida

Anne Jacobs trad. Corinna Gepner

Paru le 12/03/2026

640 pages

Charleston éditions

22,90 €

9782385295059
