Pour en finir avec le porno

Cet essai analyse la pornographie comme un dispositif qui capte le regard, formate le désir et affaiblit la capacité relationnelle. Loin d'être une libération, le porno enferme l'individu dans l'isolement, l'addiction et la misère sexuelle. En mobilisant neurosciences, philosophie, anthropologie, sociologie et critique des médias, l'auteur montre comment l'industrie pornographique manipule l'attention, banalise la violence, déracine la sexualité de la rencontre réelle et façonne une culture du plaisir sans altérité. Le livre explore les impacts sur l'adolescence, le cerveau, la relation amoureuse, la perception du corps et le lien social. Il démontre que la pornographie est moins un divertissement qu'un phénomène anthropologique majeur, qui modifie en profondeur notre rapport à l'intimité, à la pudeur et à la dignité humaine. En comprenant la mécanique du porno, il devient possible de reconstruire un regard libre, conscient et apte à aimer vraiment.