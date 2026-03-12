Inscription
#Essais

Partager Jésus

Haroun Ibrahim

ActuaLitté
Né dans le village arabe d'Abou Ghosh, aux portes de Jérusalem, Haroun Ibrahim grandit dans une famille musulmane marquée par la guerre et la perte. Sa rencontre avec Sari, une jeune Finlandaise chrétienne, bouleverse sa vie. Ensemble, ils entament un chemin spirituel audacieux qui les conduit à la conversion, à la fondation d'une mission et à l'annonce de l'Evangile dans le monde arabe. Témoignage vibrant d'un homme qui a tout risqué pour sa foi, Haroun Nouveau retrace l'histoire d'une liberté conquise, d'une espérance universelle et d'un combat pacifique pour la vérité.

Par Haroun Ibrahim
Chez Saint-Léger éditions

Auteur

Haroun Ibrahim

Editeur

Saint-Léger éditions

Genre

Témoins

Partager Jésus

Haroun Ibrahim trad. Maurice Saliba

Paru le 12/03/2026

330 pages

Saint-Léger éditions

20,00 €

ActuaLitté
9782385226374
