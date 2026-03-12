Partager Jésus

Né dans le village arabe d'Abou Ghosh, aux portes de Jérusalem, Haroun Ibrahim grandit dans une famille musulmane marquée par la guerre et la perte. Sa rencontre avec Sari, une jeune Finlandaise chrétienne, bouleverse sa vie. Ensemble, ils entament un chemin spirituel audacieux qui les conduit à la conversion, à la fondation d'une mission et à l'annonce de l'Evangile dans le monde arabe. Témoignage vibrant d'un homme qui a tout risqué pour sa foi, Haroun Nouveau retrace l'histoire d'une liberté conquise, d'une espérance universelle et d'un combat pacifique pour la vérité.