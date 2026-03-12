Inscription
Les Saints

Dom Aubourg

Les Saints réunit six homélies d'un prêtre du XXe siècle, prononcées entre 1932 et 1941 : sur la Toussaint, l'Eglise, saint Joseph, saint Thomas, Pierre et Paul. L'auteur y célèbre la vocation universelle à la sainteté, cette transformation intérieure qui traverse la tribulation pour atteindre la béatitude. Nourri de théologie thomiste, d'Ecriture et de poésie liturgique, le texte allie rigueur et ferveur. C'est une langue d'autel, d'une beauté classique, où chaque phrase devient prière. Redécouvert aujourd'hui, ce recueil éclaire le chemin de tout croyant en rappelant que la sainteté n'est pas un idéal réservé, mais la condition naturelle de l'homme transfiguré par l'amour de Dieu.

Chez Saint-Léger éditions

Paru le 12/03/2026

70 pages

14,00 €

9782385226275
