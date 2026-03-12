Je ne suis ni à Dieu ni au diable

Dans cet essai captivant, paru pour la première fois en 1968, le biographe Roger Duchêne explore avec une précision érudite et une sensibilité rare la vie intérieure de Mme de Sévigné. A travers l'immense corpus de sa correspondance, il reconstitue l'évolution spirituelle d'une femme déchirée entre l'amour passionné pour sa fille et sa recherche, souvent contrariée, d'une relation sincère avec Dieu. Au fil des pages se dévoile la façon dont, dans chaque épreuve - séparation, maladie, vieillissement, confrontation à la mort - la marquise réfléchit, résiste, vacille, puis se relève, laissant paraître une voix authentiquement humaine aux prises avec la Providence, la culpabilité, la grâce, et ses propres contradictions. Bien plus qu'une étude littéraire ou religieuse, cet ouvrage est le portrait vivant d'une conscience en lutte : celle d'une héroïne malgré elle, engagée dans un combat spirituel. Par là même, il éclaire d'une lumière neuve la vie et l'oeuvre des plus grandes épistolières.