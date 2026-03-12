Inscription
#Polar

La bombe numérique de Kaboul

Michel Béhar

ActuaLitté
Karim Leclerc repart dans une dangereuse mission clandestine en Afghanistan où il peut, à tout moment, tomber entre les mains des Talibans. Sa mission : retrouver deux officiers de la CIA disparus et récupérer les terminaux biométriques avec la base de données des collaborateurs afghans des forces occidentales avant que les Talibans, aidés par l'ISIS, les services secrets pakistanais, n'y parviennent. Au cours de sa mission, il retrouve la troublante Zoya, follement amoureuse de Karim depuis son adolescence. Succombera-t-il à la beauté? de cette afghane aux yeux verts ? Pendant ce temps, le piège ourdi par le GUOANBU, les services secrets chinois, se referme sur Mei Ling Tao et Karim Leclerc. Réussiront-ils à s'en sortir ?

Par Michel Béhar
Chez Gérard de Villiers

|

Auteur

Michel Béhar

Editeur

Gérard de Villiers

Genre

Romans d'espionnage

ActuaLitté
