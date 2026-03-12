Mon carnet de lecture

Transformez chaque lecture en aventure créative grâce à ce carnet à compléter ! Tu adores lire ? Ce carnet est fait pour toi ! Ici, chaque page t'invite à immortaliser tes lectures et à explorer de nouveaux genres. Colorie et remplis ta bibliothèque, relève des défis, note tes impressions et tes citations favorites, garde une trace de tes livres prêtés... Ce carnet t'accompagnera dans toutes tes aventures littéraires, une page à la fois. En bonus : 2 planches de stickers illustrées par Sonia Cavallini pour personnaliser chaque page.