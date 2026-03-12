Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Mon carnet de lecture

Sonia Cavallini

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Transformez chaque lecture en aventure créative grâce à ce carnet à compléter ! Tu adores lire ? Ce carnet est fait pour toi ! Ici, chaque page t'invite à immortaliser tes lectures et à explorer de nouveaux genres. Colorie et remplis ta bibliothèque, relève des défis, note tes impressions et tes citations favorites, garde une trace de tes livres prêtés... Ce carnet t'accompagnera dans toutes tes aventures littéraires, une page à la fois. En bonus : 2 planches de stickers illustrées par Sonia Cavallini pour personnaliser chaque page.

Par Sonia Cavallini
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Sonia Cavallini

Editeur

Merci les Livres

Genre

Critique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon carnet de lecture par Sonia Cavallini

Commenter ce livre

 

Mon carnet de lecture

Sonia Cavallini

Paru le 12/03/2026

148 pages

Merci les Livres

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383559993
9782383559993
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.