Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Et si demain...

Michel Piquemal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si demain... les Etats étaient remplacés par un gouvernement de multinationales ? s'il existait un moyen technique et imparable pour séduire ? si l'on remettait à l'honneur les jeux du cirque ? si l'on pouvait savoir ce que pensent les animaux ? si l'humanité devenait stupide ? si l'on pouvait espionner l'intime de chacun ? si l'argent avait une date de péremption ? ... Vingt-quatre nouvelles de science-fiction aussi percutantes que corrosives pour imaginer à quoi pourrait ressembler notre monde demain. On y grince des dents, mais toujours avec humour. L'ensemble brosse un avenir qui ressemble à s'y méprendre à ce qui est déjà un peu notre inquiétante réalité...

Par Michel Piquemal
Chez Le Muscadier

|

Auteur

Michel Piquemal

Editeur

Le Muscadier

Genre

Mondes futuristes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Et si demain... par Michel Piquemal

Commenter ce livre

 

Et si demain...

Michel Piquemal

Paru le 19/03/2026

Le Muscadier

15,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383020776
9782383020776
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.