Et si demain... les Etats étaient remplacés par un gouvernement de multinationales ? s'il existait un moyen technique et imparable pour séduire ? si l'on remettait à l'honneur les jeux du cirque ? si l'on pouvait savoir ce que pensent les animaux ? si l'humanité devenait stupide ? si l'on pouvait espionner l'intime de chacun ? si l'argent avait une date de péremption ? ... Vingt-quatre nouvelles de science-fiction aussi percutantes que corrosives pour imaginer à quoi pourrait ressembler notre monde demain. On y grince des dents, mais toujours avec humour. L'ensemble brosse un avenir qui ressemble à s'y méprendre à ce qui est déjà un peu notre inquiétante réalité...