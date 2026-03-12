L'île de la débauche Tome 2

Sous le soleil de Thaïlande, leur nature soumise se révèle... Jade et Sophie prolongent leurs vacances thaïlandaises entre les mains de leurs nouveaux maîtres et initiateurs, un couple richissime dont l'île privée sert de donjon BDSM à ciel ouvert. Là, elles passent d'homme en homme et approfondissent leur expérience de la sou mission extrême. Elles sont bientôt rejointes par Agrippine, une jeune femme hypnotisée par le charme de Sophie, et prête à tout pour lui ressembler. Un grand final qui échauffera les corps de nos héroïnes...