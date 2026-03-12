The Pilot Union

Dans les paddocks des courses de Formule 1, Eros Crawford règne en maître. Prodige de la vitesse, il ne vit que pour l'adrénaline, les moteurs hurlants et le goût du danger. Mais derrière les flashs et les trophées, il dissimule un secret capable de réduire sa carrière en cendres. Lorsqu'il croise à nouveau le regard de Cameron Maddox, son ex-meilleur ami tout juste sorti de prison, les fantômes du passé refont surface. Cameron veut sa revanche, et il a trouvé l'arme parfaite pour ça : Ava Maddox, sa soeur. Aussi insaisissable que dévorée par la rivalité qui l'oppose au champion, Ava n'a qu'un but : détruire Eros, même si elle doit s'y brûler les ailes. Entre eux, la haine se mue vite en une attraction dangereuse, moite, presque fatale. Sur les circuits comme dans l'ombre, il n'y a qu'une règle : à trop jouer avec la vitesse... on finit toujours par se crasher.