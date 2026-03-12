Inscription
#Beaux livres

Le conservatoire de la tomate

Louis Albert de Broglie, Nicolas Toutain

ActuaLitté
Un fabuleux voyage au coeur du conservatoire de la tomate de la Bourdaisière qui abrite une collection de 800 variétés. Louis Albert de Broglie, propriétaire passionné, et Nicolas Toutain, chef jardinier, nous racontent l'histoire de ce fruit, emblème de nos potagers, et présentent les techniques de culture de 50 variétés, du semis à la récolte. Collection " Résiliences HS ". Tomate ananas noire, Blue Beauty, Coeur de boeuf, Pêche blanche, Marmande, Téton de Vénus... Au château de La Bourdaisière, en Touraine, Louis Albert de Broglie a créé dès 1993, une collection unique dédiée à la plus célèbre des Solanacées. Avec Nicolas Toutain, chef jardinier, il nous invite à découvrir la fabuleuse histoire de la tomate. Tous deux nous ouvrent les portes du potager et partagent leur savoir-faire : toutes les étapes de culture, du semis à la récolte, sans oublier quelques recettes simples pour bien la déguster. Un carnet de culture complet présente les techniques de culture d'une sélection de tomates les plus productives, résistantes et savoureuses. Un voyage fascinant au coeur du Conservatoire national de la Tomate.

Par Louis Albert de Broglie, Nicolas Toutain
Chez Editions Eugen Ulmer

|

Auteur

Louis Albert de Broglie, Nicolas Toutain

Editeur

Editions Eugen Ulmer

Genre

Potager

Commenter ce livre

 

Le conservatoire de la tomate

Louis Albert de Broglie, Nicolas Toutain

Paru le 12/03/2026

192 pages

Editions Eugen Ulmer

26,00 €

Scannez le code barre 9782379224607
9782379224607
© Notice établie par ORB
plus d'informations

