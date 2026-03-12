Le conservatoire de la tomate

Un fabuleux voyage au coeur du conservatoire de la tomate de la Bourdaisière qui abrite une collection de 800 variétés. Louis Albert de Broglie, propriétaire passionné, et Nicolas Toutain, chef jardinier, nous racontent l'histoire de ce fruit, emblème de nos potagers, et présentent les techniques de culture de 50 variétés, du semis à la récolte. Collection " Résiliences HS ". Tomate ananas noire, Blue Beauty, Coeur de boeuf, Pêche blanche, Marmande, Téton de Vénus... Au château de La Bourdaisière, en Touraine, Louis Albert de Broglie a créé dès 1993, une collection unique dédiée à la plus célèbre des Solanacées. Avec Nicolas Toutain, chef jardinier, il nous invite à découvrir la fabuleuse histoire de la tomate. Tous deux nous ouvrent les portes du potager et partagent leur savoir-faire : toutes les étapes de culture, du semis à la récolte, sans oublier quelques recettes simples pour bien la déguster. Un carnet de culture complet présente les techniques de culture d'une sélection de tomates les plus productives, résistantes et savoureuses. Un voyage fascinant au coeur du Conservatoire national de la Tomate.