Cet ouvrage, est fait d'un avant-propos fictionnel et de trois textes de structure, de style et d'enjeux volontairement différents. Le point commun de ces textes hétérogènes tient en une question : comment donner voix à ce dont on n'a pas fait l'expérience ? Puisqu'il s'agit bien de "donner voix" plutôt que de rendre compte, les dispositifs d'énonciation font partie des expériences de pensée qui sont ainsi explorées. Un ami marin et philosophe part pour un tour du monde en solitaire sans escale : il prend le large. Un homme ayant subi un AVC se fait cette réflexion surprenante : "je ne suis pas mon corps". Comment reconstituer ces expériences ? En parlant une langue étrangère dans sa langue maternelle, en dérapant le long de lignes de faille sémantiques et symboliques, en mettant en scène des litiges de propriété qui amènent à rencontrer des voisins surprenants, bref en faisant penser le langage.