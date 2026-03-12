Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Bennbenn

Axel Sourisseau, Sourisseau Axel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Bènnbènn", en langue kinnrade, est le nom du rocher sur lequel accostent les différentes narratrices de ce recueil. Comme pour ses deux précédents livres à La Crypte, Axel Sourisseau propose ici une poésie narrative qui nous plonge dans un autre lieu mystérieux du pays Kinnrade. Ici, des novices se présentent pour se consacrer à la méditation et l'étude sur une éminence perdue au milieu de la mer. Ce sont les voix de deux de ces novices que le livre Bènnbènn nous fait entendre dans une poésie versifiée qui redessine l'abrupte retraite au sommet de laquelle elles ont décidé de poursuivre leur existence. Les doutes, le plaisir des lectures, les méditations devant la mer et ses lumières, la dureté du vent et la nostalgie du pays de l'enfance, voilà entre autres ce à quoi nous confronte ce recueil lyrique et doux comme le silence qui règne sur ce sommet lointain.

Par Axel Sourisseau, Sourisseau Axel
Chez Editions de La Crypte

|

Auteur

Axel Sourisseau, Sourisseau Axel

Editeur

Editions de La Crypte

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bennbenn par Axel Sourisseau, Sourisseau Axel

Commenter ce livre

 

Bennbenn

Axel Sourisseau, Sourisseau Axel

Paru le 03/03/2026

Editions de La Crypte

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782367390109
9782367390109
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.