"Un accompagnement sur mesure pour révéler votre potentiel", "On accompagne votre enfant, pour qu'il apprenne autrement", "Un accompagnement parental pour des relations familiales apaisées", "Etre accompagné pour retrouver le plaisir de manger", "L'accompagnement spirituel, une présence discrète sur votre chemin intérieur", "Un accompagnement sportif pour repousser vos limites", "On vous accompagne vers l'emploi, à votre rythme". Ces énoncés sont aujourd'hui monnaie courante. Face au nombre impressionnant d'ouvrages édités chaque année sur "l'accompagnement" en entreprise, à l'école, dans les secteurs du travail social et de l'insertion, de la santé, du bien-être, du développement personnel et de la spiritualité, du sport ou encore de la nutrition, il apparaît crucial de mieux comprendre ce phénomène social massif et l'engouement qu'il suscite. La sociologie offre la possibilité de porter un regard critique sur ces "pratiques d'accompagnement". Ce livre propose une enquête sociologique originale à partir de trois activités d'accompagnement - le conseil conjugal, le coaching professionnel et le conseil spirituel - pour comprendre comment elles exercent une autorité discrète. A travers ces dispositifs, c'est un mode de gouvernement des conduites qui se dessine, fondé sur la valorisation de l'autonomie et l'invisibilisation de la contrainte. En éclairant les ressorts de cette "autorité voilée", l'ouvrage invite à penser autrement les formes contemporaines du pouvoir.