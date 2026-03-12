Inscription
Un roman érotique sous antidépresseurs

Christophe Siébert, Amy Waldo

Aurèle et Judith s'aiment mais leur couple va mal : Aurèle souffre et ça bouffe leur histoire. Pour renouer avec sa libido, il se dit que voir la femme qu'il aime prendre du plaisir avec d'autres hommes lui procurera l'électrochoc nécessaire. Mais ce genre d'expérience n'est pas sans conséquence. Leurs sentiments autant que leurs désirs vont passer à la centrifugeuse. Surtout lorsque Sam et Alyssa, polyamoureux· ; ses queer, entreront dans l'équation... Un roman érotique sous antidépresseurs livre une analyse sans concession des rapports amoureux contemporains, et explore avec crudité et empathie l'idée de couple, en mettant sur le gril la fidélité, la loyauté, la monogamie, la liberté et les normes. Dans une langue moderne et mordante, il raconte aussi et surtout l'émancipation d'une femme qui choisit de vivre ses propres désirs en s'affranchissant de ceux des hommes.

Par Christophe Siébert, Amy Waldo
Chez La Musardine

|

Auteur

Christophe Siébert, Amy Waldo

Editeur

La Musardine

Genre

Littérature érotique

Un roman érotique sous antidépresseurs

Christophe Siébert, Amy Waldo

Paru le 26/03/2026

La Musardine

18,00 €

9782364906891
© Notice établie par ORB
