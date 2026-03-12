Inscription
#Essais

Haïkus selon saint Marc

Aurélien Clappe

ActuaLitté
L'Evangile de Marc n'est pas le plus poétique ni le plus mystique des évangiles. C'est un texte franc, direct, qui invite le lecteur à plonger dans l'intensité de l'événement. Les petites illuminations des haïkus, ces poèmes en trois lignes célèbrent le sens et l'harmonie du monde. Originellement composés de dix-sept syllabes, ils rendent compte de la beauté fugace de l'instant, en toute simplicité. Leur dépouillement stylistique, dénué de prétention intellectuelle, nous permet de toucher du doigt la transcendance de l'instant présent, de laisser venir à nous un parfum d'éternité. Relire ainsi l'Evangile de Marc nous fait redécouvrir son souffle originel : un texte dépouillé, animé d'une intensité spirituelle, qui invite à revenir à la source vive du Verbe.

Par Aurélien Clappe
Chez Empreinte temps présent Editions

|

Auteur

Aurélien Clappe

Editeur

Empreinte temps présent Editions

Genre

Vie chrétienne

Haïkus selon saint Marc

Aurélien Clappe

Paru le 26/02/2026

56 pages

Empreinte temps présent Editions

8,00 €

ActuaLitté
9782356142481
© Notice établie par ORB
