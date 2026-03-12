Haïkus selon saint Marc

L'Evangile de Marc n'est pas le plus poétique ni le plus mystique des évangiles. C'est un texte franc, direct, qui invite le lecteur à plonger dans l'intensité de l'événement. Les petites illuminations des haïkus, ces poèmes en trois lignes célèbrent le sens et l'harmonie du monde. Originellement composés de dix-sept syllabes, ils rendent compte de la beauté fugace de l'instant, en toute simplicité. Leur dépouillement stylistique, dénué de prétention intellectuelle, nous permet de toucher du doigt la transcendance de l'instant présent, de laisser venir à nous un parfum d'éternité. Relire ainsi l'Evangile de Marc nous fait redécouvrir son souffle originel : un texte dépouillé, animé d'une intensité spirituelle, qui invite à revenir à la source vive du Verbe.