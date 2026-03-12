Inscription
#Roman francophone

Les chorégraphies de Madonna

Brigitte Gauthier

ActuaLitté
Madonna, icône de la pop et chorégraphe engagée Madonna a acquis le statut d'icône de la pop et vient de célébrer quarante années de scène. Personne ne s'était encore penché de façon synthétique et analytique sur la puissance de son langage chorégraphique. Madonna a fait de la danse une arme de séduction et d'empowerment. Elle a su percevoir à chaque instant la force de l'époque et s'entourer des meilleurs talents tout en imposant un style fait d'érotisme, de sensualité et de provocation. Madonna a joué un rôle de leader et de découvreur. Ce livre de Brigitte Gauthier est une percée dans l'Histoire de la Danse Contemporaine aux Etats-Unis, de Martha Graham, la Judson School, au Hip Hop, au Voguing, à la Street Dance et au Parkour. Madonna est universelle parce que son art est un savant patchwork des techniques les plus pointues et originales de la scène artistique américaine. Elle a porté le discours de la diversité et des libertés. Professeur à l'Université Evry Paris-Saclay, Brigitte Gauthier a fondé le laboratoire SLAM (Synergies Langues Arts Musique) et créé la collection Série S. C. R. I. P. T. chez l'Entretemps. Auteur du Langage Chorégraphique de Pina Bausch (L'Arche Ed.).

Par Brigitte Gauthier
Chez L'Entretemps Editions

Auteur

Brigitte Gauthier

Editeur

L'Entretemps Editions

Genre

Théâtre - Essais

Les chorégraphies de Madonna

Brigitte Gauthier

Paru le 26/03/2026

L'Entretemps Editions

22,90 €

9782355394430
9782355394430
