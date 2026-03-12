Inscription
#Beaux livres

Mes Pyrénées insolites

Jean Lassalle, René Girma

" Je suis pyrénéen et fier de l'être. Au fil de mes voyages et de mes rencontres, j'ai exploré tous les territoires du massif, jusqu'à la Principauté d'Andorre. Il y a les incontournables : le Pic du Midi d'Ossau, les chemins de Saint-Jacques ou encore les crêtes battues par les vents du Canigou. Mais dans les vallées se cachent aussi des lieux insolites, des trésors oubliés et des hommes aux histoires extraordinaires. " Jean Lassalle Anecdotes et légendes révèlent contrebandiers, mousquetaires béarnais, secrets du fort du Portalet et langue sifflée d'Aas. Ce voyage met aussi en lumière un patrimoine gourmand, du piment d'Espelette aux coucougnettes, ainsi que des inventions marquantes comme la Pataugas ou la baïonnette. Un récit vif et passionné qui dévoile les Pyrénées dans toute leur force et leur singularité.

Par Jean Lassalle, René Girma
Chez Editions Glyphe

|

Auteur

Jean Lassalle, René Girma

Editeur

Editions Glyphe

Genre

Midi-Pyrénées

Mes Pyrénées insolites

Jean Lassalle, René Girma

Paru le 12/03/2026

Editions Glyphe

22,00 €

9782352851714
