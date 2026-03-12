Affûtage des outils à bois

Qu'est-ce qu'un tranchant ? C'est quoi affûter ? Dans quel sens meuler ? Comment entretenir ses pierres ? Ce livre vous révèle tout. Il propose d'abord une initiation simple à la métallurgie et aux abrasifs, pour mieux comprendre la matière des outils et des pierres. Grâce à des explications précises et illustrées de micrographies spectaculaires, le lecteur découvre enfin ce qui se passe réellement lors de chaque geste d'affûtage. Pas à pas, il apprend à juger et améliorer ses résultats, à choisir un équipement adapté - voire à concevoir ses propres montages - et à progresser vers la maîtrise de cette technique. Ce premier tome fait aussi le tour complet de l'affûtage de deux familles essentielles d'outils : les ciseaux à bois, et les fers de rabots (avec aussi une grande partie consacrée au réglage de l'outil ! ). Véritable méthode complète, cet ouvrage fait de l'affûtage une compétence accessible, gratifiante et formatrice. En avançant, chacun découvre que loin d'être une corvée, cette pratique devient une source de satisfaction, révélant la beauté d'outils parfaitement entretenus... et le plaisir d'un travail du bois encore plus harmonieux.