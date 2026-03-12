Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Affûtage des outils à bois

Bruno Meyer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qu'est-ce qu'un tranchant ? C'est quoi affûter ? Dans quel sens meuler ? Comment entretenir ses pierres ? Ce livre vous révèle tout. Il propose d'abord une initiation simple à la métallurgie et aux abrasifs, pour mieux comprendre la matière des outils et des pierres. Grâce à des explications précises et illustrées de micrographies spectaculaires, le lecteur découvre enfin ce qui se passe réellement lors de chaque geste d'affûtage. Pas à pas, il apprend à juger et améliorer ses résultats, à choisir un équipement adapté - voire à concevoir ses propres montages - et à progresser vers la maîtrise de cette technique. Ce premier tome fait aussi le tour complet de l'affûtage de deux familles essentielles d'outils : les ciseaux à bois, et les fers de rabots (avec aussi une grande partie consacrée au réglage de l'outil ! ). Véritable méthode complète, cet ouvrage fait de l'affûtage une compétence accessible, gratifiante et formatrice. En avançant, chacun découvre que loin d'être une corvée, cette pratique devient une source de satisfaction, révélant la beauté d'outils parfaitement entretenus... et le plaisir d'un travail du bois encore plus harmonieux.

Par Bruno Meyer
Chez Martin Média

|

Auteur

Bruno Meyer

Editeur

Martin Média

Genre

Travail du bois

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Affûtage des outils à bois par Bruno Meyer

Commenter ce livre

 

Affûtage des outils à bois

Bruno Meyer

Paru le 24/03/2026

128 pages

Martin Média

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782350585000
9782350585000
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.