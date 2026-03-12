Inscription
#Album jeunesse

Mon premier livre animé

Jo Lodge

Le premier livre animé des tout-petits avec des tirettes et un miroir ! Un livre tout-carton animé, pour accompagner les tout-petits dès la naissance dans leurs premiers moments d'éveil et les encourager à manipuler, toucher et développer leur dextérité. Les dessins colorés et contrastés illustrent plusieurs mots à découvrir, avec une roue à tourner, des tirettes à manipuler et un miroir pour jouer à cache-cache ! Dans la même collection : - Mon premier livre d'éveil - Je joue sur le ventre

Par Jo Lodge
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Jo Lodge

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres rabats, tirettes

Mon premier livre animé

Jo Lodge

Paru le 12/03/2026

10 pages

Editions Gründ

12,00 €

9782324038112
