Mon premier livre animé

Le premier livre animé des tout-petits avec des tirettes et un miroir ! Un livre tout-carton animé, pour accompagner les tout-petits dès la naissance dans leurs premiers moments d'éveil et les encourager à manipuler, toucher et développer leur dextérité. Les dessins colorés et contrastés illustrent plusieurs mots à découvrir, avec une roue à tourner, des tirettes à manipuler et un miroir pour jouer à cache-cache ! Dans la même collection : - Mon premier livre d'éveil - Je joue sur le ventre