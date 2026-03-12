Inscription
Attaché territorial externe, interne, 3e concours, catégorie A

Olivier Bellégo

ActuaLitté
42 fiches de cours et QCM pour vous préparer rapidement et efficacement aux épreuves écrites et orales du concours d'attaché territorial 2026 ! Ce livre propose l'essentiel grâce à : - 42 fiches synthétiques pour mémoriser toutes les connaissances indispensables pour chaque épreuve et spécialité (administration générale, urbanisme, gestion du secteur sanitaire et social) et pour tout savoir sur les collectivités territoriales ; - les conseils et remarques du formateur pour connaître les attentes du jury ; - des QCM et 3 sujets d'annales 2024 corrigés pour valider vos connaissances. OFFERT en ligne : 40 QCM interactifs + 50 flashcards interactives

Par Olivier Bellégo
Chez Vuibert

|

Auteur

Olivier Bellégo

Editeur

Vuibert

Genre

Concours administratifs

Attaché territorial externe, interne, 3e concours, catégorie A

Olivier Bellégo

Paru le 12/03/2026

256 pages

Vuibert

13,50 €

Lire un extrait
Scannez le code barre 9782311222357
9782311222357
