L'été du mauvais œil

Francesco grandit dans la banlieue de Milan, fils d'immigrés du Sud et habité par le rêve de devenir écrivain. Dix mois par an, il se sent en marge d'un pays en marge, jusqu'à ce que l'été le ramène en Basilicate, chez ses grands-parents et son cousin Luciano, attaché à la terre et hostile à toute idée d'exil. Là, Francesco découvre la liberté, la sensualité et la vérité des origines. Mais au Nord l'attendent la violence, un double meurtre de mafia, l'amour, et un professeur-poète qui change son regard sur le monde. Entre ces deux univers, il devra apprendre à concilier le rêve et la fidélité, l'enracinement et le départ. Dans L'Eté du mauvais oeil, Giuseppe Catozzella signe un grand roman d'apprentissage et de passage à l'âge adulte, lucide et sensible, sur les fractures d'un pays et d'une génération qui cherche encore comment vivre pleinement.